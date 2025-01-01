Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Bruderdiebe

SAT.1Staffel 8Folge 102
Bruderdiebe

Auf Streife

Folge 102: Bruderdiebe

44 Min.Ab 12

Die Schwester eines Elektroladenbesitzers wird Zeugin, wie dieser ausgeraubt wird. Von ihrem Bruder fehlt zudem jede Spur! - Die Beamten werden Zeugen eines Erbstreits zwischen zwei Cousins. Wie weit man für ein Erbe gehen kann, macht die Gesetzeshüter sprachlos. - Eine Mutter alamiert die Polizei, da ihr Sohn und sein Freund während des Spielens verschwunden sind. Als der Freund zusammen mit seiner Mutter auftaucht, erklärt er, in welcher Gefahr der noch vermisste Junge steckt.

