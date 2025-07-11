Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 8 Folge 106 vom 11.07.2025
44 Min. Folge vom 11.07.2025 Ab 12

Ein Mann wird mit CS-Gas angegriffen und bestohlen. Es stellt sich heraus, dass der Dieb nicht für die Körperverletzung verantwortlich ist. Als zudem ein pikantes Foto auftaucht, welches eine heiße Spur liefert, sind das Opfer und seine Freundin schockiert. - Die Beamten werden zu einem Einbruch in eine WG gerufen: Der Einbrecher muss durch das Fenster eingedrungen sein, doch es gibt Ungereimtheiten.

SAT.1
