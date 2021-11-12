Auf Streife
Folge 115: Ritas Geld
45 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12
Während der Arbeit wird eine Paketbotin niedergeschlagen. Die Beamten finden eine Drohung an einem der Klingelschilder und glauben den Täter gefunden zu haben. - Drei männliche Hotelgäste werden beschuldigt, neue Fernseher und Bademäntel aus ihren Zimmern geklaut zu haben. Die Bademäntel können bei ihnen gefunden werden, aber wo sind die Fernseher? - Eine Mutter alarmiert die Polizei: Jemand ist mit seinem Wagen in den Gartenzaun gerauscht und dann verschwunden!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
