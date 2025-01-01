Lieber Champagner als ProseccoJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 13: Lieber Champagner als Prosecco
44 Min.Ab 12
Der Geschäftsführer einer Schreinerei wird in seiner Firma brutal überfallen. Der Täter hat ihn mit nacktem Oberkörper, offener Hose und mit einer Stahlkette gefesselt auf einer Werkbank zurück gelassen. In dem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses ist ein lebensgroßer Aufsteller platziert worden, der ein Hausbewohner-Pärchen beim Liebesakt zeigt. Sofort fällt der Verdacht auf die Nachbarin, die bereits einen Beschwerdebrief wegen Lärmbelästigung geschrieben hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1