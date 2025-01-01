Robin, Tobi und der Büdchen-CoupJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 16: Robin, Tobi und der Büdchen-Coup
44 Min.Ab 12
Einem Neunjährigen wird das Einkaufsgeld geklaut, sodass er ein Büdchen verlässt, ohne zu zahlen. Angeblich sollte er für seinen Vater Besorgungen machen, doch es steckt mehr dahinter. Rettungskräfte alarmieren die Polizei, weil ihnen der Zutritt in eine Wohnung verweigert wird, in der sich eine verletzte Person befinden soll. Ein waschechter Kölner will selbstgebastelte Köln-Souvenirs verkaufen und sorgt in der Stadt mit Kölscher Musik für Lärmbelästigung.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1