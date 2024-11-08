Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Tittenverteidigerin

SAT.1Staffel 8Folge 33vom 08.11.2024
Tittenverteidigerin

TittenverteidigerinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 33: Tittenverteidigerin

44 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Werbeplakate für die Wahl einer Schönheitskönigin werden verunstaltet. Wer hat etwas gegen den Wettbewerb, bei dem es hauptsächlich um die Oberweite der Teilnehmerinnen geht? - Im Essen eines Lieferdienstes tauchen plötzlich kleine Teile von Klingen auf. Der Verdacht fällt auf den Sohn des Ladenbesitzers, der durchaus ein Motiv hat. - Die Beamten müssen eine Gitarre löschen, die aus der Kellerparzelle einer Mädels-WG gestohlen wurde und nun in Flammen steht.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen