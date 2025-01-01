Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hauptsache Alessia geht es gut

SAT.1Staffel 8Folge 40
Folge 40: Hauptsache Alessia geht es gut

44 Min.Ab 12

Eine Rangelei auf einem Supermarktparkplatz eskaliert. Die Spur des geflohenen Täters führt zu dem Haus einer alten Dame. Vor einem Solarium hetzt ein Mann mit Flyern, weil er der Meinung ist, dass Solarien nicht gut für die Haut seien. Auffällig ist seine stark gebräunte Haut. Ein Auffahrunfall auf dem Hof einer Werkstatt sorgt für Zündstoff. Ein Kunde bezichtigt die weibliche Auszubildende an seinem Wagen unsauber gearbeitet zu haben.

