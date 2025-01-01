Auf Streife
Folge 5: Gelegenheit macht Diebe
44 Min.Ab 12
Auf Streife werden die Beamten auf eine junge Frau aufmerksam, die versucht, ein Auto zu knacken. Sie beteuert, dass es sich um ihres handle und sie nur den Schlüssel vergessen habe. - Nach einer durchzechten Nacht findet eine junge Frau lediglich das zerrissene Top ihrer besten Freundin wieder. Da alles auf eine Gewalttat hindeutet, ist Gefahr in Verzug! Kann die junge Frau unversehrt gefunden werden?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
