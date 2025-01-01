Auf Streife
Folge 55: Immer diese Gaffer
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. Gaffer erschweren die Unfallaufnahme. Doch das ist nicht das einzige Problem. Panik in einem Büdchen: Nachdem ein 63-Jähriger zusammenbricht, wird die Kasse des Kiosks geplündert! Bei einer Sabotage auf einer Kegelbahn steht der größte Konkurrent des Opfers sofort unter Verdacht. Wenig später finden die Beamten jedoch heraus, dass auch er sabotiert werden sollte.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1