SAT.1Staffel 8Folge 81vom 25.07.2025
45 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 12

Ein Mann wird am frühen Morgen niedergeschlagen und nackt ausgesetzt, bis eine Frau ihn findet und die Polizei verständigt. - In einer Kneipe nutzt eine verliebte Tochter die Abwesenheit der Mutter, um ihren Freund zu heiraten. - Ein Hundehalter legt Köder mit Schlafmittel aus, um seinen entlaufenen Hund einzufangen. - Während der Entsorgung des Sperrmülls ihrer Oma erfährt die Enkelin, dass sie eine hohe Geldsumme in einem der Möbelstücke versteckt hat.

