Auf Streife

Fahrt ins blaue Wunder

SAT.1Staffel 8Folge 85
Fahrt ins blaue Wunder

Fahrt ins blaue WunderJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 85: Fahrt ins blaue Wunder

45 Min.Ab 12

In einem Mehrfamilienhaus wird ein Verteiler für Telefon und Internet zerstört. Eine aufgeregte Mieterin scheint bereits einen Verdächtigen zu haben. - Eine lesbische Handballtrainerin wird beschuldigt, eine Kamera in die Umkleide der jungen Handballerinnen montiert zu haben. - Ein wütender Mann versucht einen Blitzer zu zerstören. Doch dann erzählen ihm die Beamten, dass es sich dabei um eine Attrappe handelt.

