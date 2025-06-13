Auf Streife
Folge 93: Keine gute Kinderstube
44 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12
Zwei Tagesmütter werden von aufgebrachten Eltern wegen skandalöser Zustände in der Krippe an den Pranger gestellt. Wer möchte ihnen durch Rufmord schaden? Zwei Betrüger geben sich als Handwerker aus und berauben eine ältere Frau in ihrer Wohnung. Allen Hinweisen nach steckt ihr Hausverwalter hinter dem üblen Betrug! Bei einer Schönheits-Wahl wird eine Kosmetikerin beschuldigt, einem Konkurrenten ihres Mannes optischen Schaden zugefügt zu haben.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
