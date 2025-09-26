Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 12vom 26.09.2025
45 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12

In einer Schule ist eine Bloggerin auf einer nassen Treppe ausgerutscht. Unfall oder Absicht?! - Einer langjährigen Angestellten eines Klamottenladens wird Diebstahl vorgeworfen, doch sie beteuert ihre Unschuld. - Wegen lauter Schreie werden die Beamten alarmiert. - Um seine wertvolle Hündin vor einer Promenadenmischung zu schützen, greift ein Hundebesitzer zu einem drastischen Mittel. Daraufhin wird eine andere Hundehalterin verletzt im Park vorgefunden!

