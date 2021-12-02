Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Nichts ist, wie es scheint

SAT.1Staffel 9Folge 36vom 02.12.2021
Nichts ist, wie es scheint

Nichts ist, wie es scheintJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 36: Nichts ist, wie es scheint

45 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 12

In den Morgenstunden begegnet ein Taxifahrer einer Mutter und ihrem Baby auf der Straße. Offenbar sind sie auf der Flucht! In einer Schrebergartenanlage ist ein Exhibitionist unterwegs. Als die Beamten eintreffen, wartet das nächste Problem auf sie: Eine Frau ist verschwunden. Eine 23-Jährige hegt einen bösen Verdacht: Die 17-jährige Halbschwester bietet sich zum Sex an. Eine Frau verursacht einen PKW-Schaden, nachdem sie einer Ziege ausgewichen ist. Wo ist der Tierhalter?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen