Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Familienausflug

SAT.1Staffel 9Folge 46
Familienausflug

FamilienausflugJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 46: Familienausflug

44 Min.Ab 12

Nach einem Raub auf eine 33-Jährige wird der Täter gefasst. Trotzdem ist ihr Wagen samt Kind darin gestohlen worden! - Zwei bekiffte Studenten zündeln in ihrer WG mit Feuerwerkskörpern und beschädigen damit nicht nur die Unterwäsche ihrer Mitbewohnerin! - Ein Exhibitionist mit Horror-Maske und Bademantel treibt im Freibad sein Unwesen! - Bei einem Einbruch in einen PKW wurde die Dash-Cam gestohlen. Sofort wird die Nachbarin verdächtigt, die zuvor einen Drohbrief geschrieben hat.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen