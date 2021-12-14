Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Aus dem Bruder gelaufen

SAT.1Staffel 9Folge 60vom 14.12.2021
Aus dem Bruder gelaufen

44 Min.Folge vom 14.12.2021Ab 12

Alarmbereitschaft: Auf Fußstreife erhalten die Beamten den Hinweis, dass ein vermeintliches Pärchen bewaffnet durch einen Park spaziert! - Eine stillende Mutter wird Opfer eines Überfalls. Auf Wertsachen hat der Täter es jedoch nicht abgesehen! - Das Auto einer jungen Dame wird gestohlen und kurz danach auf einer Verkaufsplattform angeboten. Die Beamten stellen den Verkäufer! - Passantin fängt Feuer: Ein Schüler wird verdächtigt, brennendes Papier vom Balkon zu werfen.

