Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mitarbeiter des Olafs

SAT.1Staffel 9Folge 68vom 13.11.2024
Mitarbeiter des Olafs

Mitarbeiter des OlafsJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 68: Mitarbeiter des Olafs

45 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12

Geschmacklose Belustigung! Die Beamten nehmen sich zwei verdächtige Männer vor, die mit einem bewusstlosen Mann posieren. Verdächtige Botschaft: Als der kleine Hund eines Jungen plötzlich spurlos verschwindet, geraten die Nachbarn in Verdacht. Eiskalt aufgedeckt: Ein erzürnter Rentner schleppt einen Wohnwagen ab, weil er darin eine Prostituierte vermutet. Der Streit zwischen einer Frau und ihrer Schwiegermutter eskaliert völlig, nachdem diese bei dem Paar eingezogen ist!

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen