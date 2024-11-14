Auf Streife
Folge 69: Schuss statt Kuss
45 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Nach einem Blind-Date wird eine Frau im Wald angeschossen. Es gilt höchste Alarmbereitschaft als plötzlich ein zweiter Schuss ertönt! - Nachdem ein Ladenbesitzer von zwei maskierten Männern überfallen wurde, kreidet er seine Ex-Freundin als Drahtzieherin an. - Eine Frau wird im Badezimmer eingesperrt, während die Wohnung leergeräumt wird. - Gleich zwei Rentner werden auf offener Straße überfallen. Die Beamten ermitteln!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1