Auf Streife
Folge 73: Geliebtes Phantombild
45 Min.Ab 12
Ein Phantombild eines angeblichen Sexualstraftäters kursiert in einer Wohnsiedlung. - Als eine Frau beklaut wird, sind sofort zwei Zeugen zugegen. Das Kuriose: Alle Aussagen widersprechen sich! - Ein vermeintlicher Diebstahl wird zur Nebensache, als die Beamten auf ein streitendes Paar aufmerksam werden. - Die Polizei wird in das vegane Café zweier Schwestern gerufen. Den tierlieben Frauen wurde ein blutverschmiertes Paket mit einem scheinbar toten Hasen zugestellt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1