Auf Streife
Folge 112: Malen statt zahlen
45 Min.Ab 12
Ein Zweijähriger im Pyjama wird aufgegriffen. Als die Polizei ihn heimbringt, sehen sie: In das Elternhaus wurde eingebrochen! - Ein Reiter wird mit einer Kopfwunde neben seinem Pferd aufgefunden. War es ein Unfall? - Da ein 17-Jähriger das Motorrad mit Farbe verunstaltet hat, bringt ein Mann ihn aufs Revier Köln-Mülheim. Dort trifft er auf die Mutter des Jungen ... - Auf Streife entdecken die Beamten ein mit Plüschherzen bespicktes Auto. Und in ihm: Eine reglose Person!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1