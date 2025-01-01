Auf Streife
Folge 120: Die Schrottknarre
44 Min.Ab 12
Ein Schrottplatzbesitzer findet eine geladene Waffe auf seinem Grundstück. Zwei Männer fahren auf einem Rasenmäher lautstark übers Gelände der Wache Köln-Mülheim. Ein Mann flippt aus, weil der Paketbote das Paket an die Nachbarin gegeben hat, die es vor seine Tür legte. Nun ist es weg. Eine Frau hat Scherben im Essen. Kurz darauf bemerkt die Restaurantchefin: Der Safe wurde geknackt.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1