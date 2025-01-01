Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 136
Folge 136: Feuer frei

45 Min.Ab 12

Mit einem halb verkohlten Kinderwagen und einer Droh-Nachricht steht eine Mutter auf dem Revier Köln-Mülheim. - Vor der Wache fährt eine Frau einen Mann an! Seine Verletzungen sehen eher nach einer Schlägerei als nach einem Unfall aus. - Ein Taxi ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. Nachdem der Täter ein Auto touchierte, ergriff er die Flucht! - Einer Studentin wird in einem Beachclub die Tasche gestohlen, als sie von einem jungen Mann massiert wird!

