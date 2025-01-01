Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Meine Herren

SAT.1Staffel 10Folge 165
Meine Herren

Auf Streife

Folge 165: Meine Herren

44 Min.Ab 12

Aus einem Haus dringen seltsame Geräusche. Als die Polizei klingelt, öffnet eine Frau im aufreizenden Putzfrauenkleid! - Auf dem Revier möchte ein 35-Jähriger seine Schwester wegen Körperverletzung anzeigen! - Ein Auto mit einem Wohnwagen fährt auf den Wacheparkplatz in Köln-Mülheim. Auf dem Weg in den Urlaub ist die Tochter verschwunden! - Kurz vor einer Theaterpremiere werden die Requisiten und das Kostüm der Zauberin zerstört! Wer hat es auf sie abgesehen?

