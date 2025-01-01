Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Vaterseelenallein

SAT.1Staffel 10Folge 38
Vaterseelenallein

VaterseelenalleinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 38: Vaterseelenallein

44 Min.Ab 12

Ein Baby im Kinderwagen wird verlassen auf einem Parkplatz aufgefunden! Von den Eltern fehlt jede Spur. - Eine Frau flüchtet verängstigt auf die Wache Köln-Mülheim: Ein Mann zappelt wild auf seinem Fahrrad hinter ihr her! - Aufgrund seines Verhaltens will ein Boutique-Besitzer einen Kunden rausschmeißen. Dessen Freundin bleibt allerdings im Geschäft. - Eine Verkäuferin wird bewusstlos in einem Kiosk aufgefunden. Doch sie ist nicht allein ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen