Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Baby on Tour

SAT.1Staffel 10Folge 60
Baby on Tour

Baby on TourJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 60: Baby on Tour

44 Min.Ab 12

In einem Bus wird ein Kinderwagen samt Baby gefunden. Die Eltern sind nicht auffindbar. Haben sie das Baby ausgesetzt? Nachbarschaftsstreit auf der Wache Köln-Mülheim: Der eine hat angeblich den Wagen des anderen touchiert. Absichtlich? Ein Mann beschuldigt einen obdachlosen Zeitungsverkäufer des Diebstahls. Eine Zeugin entlastet ihn und merkt dann: Sie wurde auch beklaut? Eine Frau will ihren Freund überraschen und hört Musik aus der Wohnung. Angeblich ist er aber nicht da.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen