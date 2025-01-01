Auf Streife
Folge 60: Baby on Tour
44 Min.Ab 12
In einem Bus wird ein Kinderwagen samt Baby gefunden. Die Eltern sind nicht auffindbar. Haben sie das Baby ausgesetzt? Nachbarschaftsstreit auf der Wache Köln-Mülheim: Der eine hat angeblich den Wagen des anderen touchiert. Absichtlich? Ein Mann beschuldigt einen obdachlosen Zeitungsverkäufer des Diebstahls. Eine Zeugin entlastet ihn und merkt dann: Sie wurde auch beklaut? Eine Frau will ihren Freund überraschen und hört Musik aus der Wohnung. Angeblich ist er aber nicht da.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1