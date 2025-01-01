Auf Streife
Folge 82: Puppet on a string
45 Min.Ab 12
Eine Antiquitätenhändlerin bringt eine 12-Jährige auf die Wache Köln-Mülheim: Das Mädchen soll ihre wertvolle Marionette gestohlen haben. Eine Mutter betritt mit ihrem 20-jährigen Sohn das Revier: Er ist im Park von fünf Maskierten angegriffen worden. Während eine Babysitterin ein Schläfchen machte, ist das anvertraute Kind verschwunden. Ein angeblicher Besitzer eines Hausbootes feiert eine wilde Party und hat die echte Besitzerin nicht eingeladen. Aber sie kommt trotzdem?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
