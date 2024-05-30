Nur so semi-professionellJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 110: Nur so semi-professionell
44 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12
Als ein Vater seine Tochter von der Schule abholen will, ist diese nicht da. Auf der Wache erreicht die Eltern eine Nachricht mit einem Hinweis. - Eine Frau bringt eine gefälschte Uhr zum Umtausch zum Juwelier. Die Kundin hält daran fest, dass sie aus dem Laden kommt. - Ein frisch Verlobter wird von einem Mann verprügelt. Angeblich hat er ihn provoziert. - Vor der Villa einer Frau steht ein Mann, der behauptet, ihr Bruder zu sein. Dieser wird seit drei Monaten vermisst.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
