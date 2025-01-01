Auf Streife
Folge 112: Zeugen der Anklage
44 Min.Ab 12
Angriff auf einen Beamten vor der Wache! Ein Täter kann fliehen. Bei dem anderen Täter finden die Polizisten Fotos von Personen, deren Gesichter durchgestrichen sind. Das des Beamten ist auch darunter. Zeitgleich wird eine Frau verschleppt, die auch auf den Fotos war. - Nach einem Filmriss wacht ein Mann mit einer blutverschmierten Ziege vor der Wache auf! - Eine Frau flieht plötzlich vor der Polizei. Dabei rollt ihr Kinderwagen auf die Straße und wird von einem Auto erfasst!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
