Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Nacktschnecken

SAT.1Staffel 11Folge 128
Nacktschnecken

NacktschneckenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 128: Nacktschnecken

45 Min.Ab 12

Eine Frau erhält von der Freundin eine beunruhigende Nachricht und meldet sie als vermisst. Kurz vor der Standortmitteilung wird die Audio gekappt! - Sabotierte Hochzeitsfeier: Ein Puppentorso mit Ketchup besudelt landet auf dem Buffet! Ein Angriff auf die hochschwangere Braut. - Bei dem Auto einer Mutter versagen die Bremsen. Schuld daran sei des Nachbars Mittel gegen Marder - Löwenkot! - Ein Bruder macht sich auf die Suche nach seiner Halbschwester.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen