SAT.1Staffel 11Folge 153
45 Min.Ab 12

Eine Frau wird niedergeschlagen und um die Münzsammlung bestohlen, die sie von ihrem Vater geerbt hatte! - Eine 25-Jährige wird von einem Autoverkäufer beschuldigt, einen Wagen während einer Testfahrt zu Schrott gefahren zu haben. - Eine Flyerverteilerin im Pizzakostüm wird von einem mutmaßlichen Exhibitionisten beklaut! - Eine Ehefrau erfährt, dass ihr Mann seit Wochen nicht auf der Arbeit war. Nun ist er verschwunden ...

SAT.1
