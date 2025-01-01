Auf Streife
Folge 163: Endlich Autrofrei!
45 Min.Ab 12
Über Nacht brennt ein Firmenfahrzeug vollständig aus! Der Inhaber verdächtigt den Ex-Mitarbeiter, der stetig seine Kollegen überzeugen wollte, vom Auto aufs Rad umzusteigen. - Eine Podcasterin befürchtet, mit ihrem True-Crime-Podcast einen Sträfling verärgert zu haben, der nun mit ihr abrechnen will. - Ein Schreinerei-Chef wird in Boxershorts, Strapsen und Negligé an einen Pfeiler gekettet! - Die Beamten suchen nach einem vermissten RTW und zwei Sanitätern.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1