Auf Streife
Folge 166: Scham
45 Min.Ab 12
Nach einem Streit mit dem Paketboten bekommt ein Mann Rückendeckung von seinem Sohn. Dann taucht seine Schwester auf. - Eine Frau befürchtet, ihre Freundin wird in einem Atelier als Näherin festgehalten. Im Atelier der Öko-Modedesigner finden die Beamten neben Blutspuren auch jede Menge Plastikmüll. - Ein Mann wird nach seinem Online-Date ohnmächtig und ausgeraubt aufgefunden! - Eine Nonne wird mit Fotos einer angeblichen Affäre mit einem Schützling erpresst.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
