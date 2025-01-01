Auf Streife
Folge 174: Shooting
45 Min.Ab 12
Während eines Fotoshootings wird ein Brand gelegt, der sich als Ablenkungsmanöver herausstellt. Einer unaufmerksamen Babysitterin wird das Auto samt auf der Rückbank schlummerndem Kleinkind entwendet. Ein Mann mit blutigem Bein und zerrissener Kleidung zeigt einen Handydiebstahl an. Als eine Frau einen Einbruch meldet, wendet sich plötzlich das Blatt. Eine Frau plant einen Krankenbesuch, als aus dem Haus der erkälteten Freundin ein markerschütternder Schrei dringt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1