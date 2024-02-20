Deine Zeit ist abgelaufenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 18: Deine Zeit ist abgelaufen
45 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12
Ein Mann alarmiert die Beamten: Es gab eine Explosion! Als sie am Tatort eintreffen, finden sie eine bewusstlose Frau neben einem gesprengten Tresor vor. - Seit Tagen vermisst eine Mutter ihre Tochter. Als sie sie aufsucht, wird sie von einem fremden Mann angegriffen! - Einer Lehrerin wird der Wagen auf dem Schulparkplatz demoliert. Hat sich ein Schüler an dem Auto ausgelassen? - Während eines Yogakurses wird einer Influencerin das Handy gestohlen! War es ein Kursteilnehmer?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1