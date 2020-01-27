Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 11 Folge 19 vom 27.01.2020
Folge 19: Ein wahrer Freundschaftsdienst

Ein Mann sitzt auf der Wache Köln-Mülheim, nachdem er bei einem Einbruch in das Café der Ex erwischt wurde. Er beteuert trotzdem seine Unschuld. - In der Früh dröhnt laute Musik und Qualm aus einer leeren Kneipe. Offenbar hat jemand versucht, Feuer zu legen! - Eine Hundebesitzerin beschuldigt die Nachbarn, giftige Köder in den Garten geworfen zu haben! - Ein 12-Jähriger wird von seiner Mutter erwischt, wie er 500 Euro verstecken will. Zudem hat er plötzlich ein Tattoo!

