Auf Streife
Folge 238: Kais blubbernde Geschäftsidee
24 Min.Ab 12
Als der Freund ihrer 16-jährigen Tochter komplett durchdreht, verbarrikadiert sich eine Mutter mit ihrer Tochter in einem Zimmer und ruft die Polizei. Als diese eintreffen, wird der junge Mann bewusstlos ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1