Auf Streife
Folge 25: Himmel & Ääd
44 Min.Ab 12
Die Engelsstatue vor einer Kirche wurde umgefahren. Ist die Fahrerin in der Kirche, um Buße zu tun? - Aus einer Wohnung dringen Hilfeschreie! Während der Mann außer Haus ist, wurde sie überfallen. - In einem Haus herrscht Chaos. Überall liegen Alkoholflaschen, volle Aschenbecher und Junkfood-Packungen herum. Und mitten drin: Ein Baby! - Ein junger Mann ist beim Einbruch erwischt worden. Bei der Durchsuchung finden die Beamten einen Zettel mit weiteren Adressen!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
