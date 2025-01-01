Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eifersucht, die Leiden schafft

SAT.1Staffel 11Folge 268
Folge 268: Eifersucht, die Leiden schafft

23 Min.Ab 12

Eine Arzthelferin wird beschuldigt für eine wilde Partynacht Valium aus dem Medikamentenschrank gestohlen zu haben. Doch dann wendet sich das Blatt ... - Ein Ehepaar wird auf einem Rastplatz betäubt und ihr Kurierwagen ausgeraubt. Doch sie haben eine Ortungs-App, die den Tätern auf die Schliche kommt.

SAT.1
