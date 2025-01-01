Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Burn Barbie Burn

SAT.1Staffel 11Folge 273
Burn Barbie Burn

Burn Barbie BurnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 273: Burn Barbie Burn

24 Min.Ab 12

Auf Streife entdecken die Beamten ein brennendes Ölfass. Ein Mann kann darin die verkokelten Überreste der Puppensammlung seiner Frau erkennen. Als diese dazu kommt, verdächtigt sie sofort ihre Konkurrentin, doch ihre Puppen wurden ebenfalls verbrannt. - Auf Streife müssen die Beamten eine Vollbremsung hinlegen, als sie einen Mann erblicken, der soeben auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zwei Kinderbeine unter einem Auto hervorzieht.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen