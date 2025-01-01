Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ein Mann von Zelt

SAT.1Staffel 11Folge 290
Ein Mann von Zelt

Ein Mann von ZeltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 290: Ein Mann von Zelt

24 Min.Ab 12

Vor einem Supermarkt finden die Beamten eine bettelnde Rentnerin, die vermisst wird. Es soll sich herausstellen, dass jemand ihre Notlage ausnutzt, um sich selbst zu bereichern. Wegen Erpresserfotos, die ihren Mann in eindeutiger Lage zeigen, glaubt eine Ehefrau, dass er sie betrügt. Alle Indizien sprechen gegen ihn ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen