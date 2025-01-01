Auf Streife
Folge 290: Ein Mann von Zelt
24 Min.Ab 12
Vor einem Supermarkt finden die Beamten eine bettelnde Rentnerin, die vermisst wird. Es soll sich herausstellen, dass jemand ihre Notlage ausnutzt, um sich selbst zu bereichern. Wegen Erpresserfotos, die ihren Mann in eindeutiger Lage zeigen, glaubt eine Ehefrau, dass er sie betrügt. Alle Indizien sprechen gegen ihn ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
