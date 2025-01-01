Auf Streife
Folge 295: Kinderwagenklau
24 Min.Ab 12
Vor einem Café wird einer Mutter der Kinderwagen geklaut und schnell erhärtet sich der Verdacht gegen den Cafébesitzer. Geht sein Hass gegen Kinder so weit? - Zwei Lottogewinner werden um ihren Gewinn betrogen. Wer hat hier eine betrügerische Masche abgezogen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1