SAT.1Staffel 11Folge 295
Folge 295: Kinderwagenklau

24 Min.Ab 12

Vor einem Café wird einer Mutter der Kinderwagen geklaut und schnell erhärtet sich der Verdacht gegen den Cafébesitzer. Geht sein Hass gegen Kinder so weit? - Zwei Lottogewinner werden um ihren Gewinn betrogen. Wer hat hier eine betrügerische Masche abgezogen?

