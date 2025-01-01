Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 34
Folge 34: Zimmer 237

44 Min.Ab 12

Auf der Wache Köln-Mülheim offenbart eine Hellseherin ihre Vision: Ein Verbrechen! Wird sie Recht behalten? - Aus Eifersucht verfolgt ein 20-Jähriger seine Ex mit einer Drohne. Dann wird die Drohne plötzlich abgeschossen. - In der Dusche einer Sauna wird eine Blutlache entdeckt! Wo ist das Opfer und was ist passiert? - Beim Einkaufen mit seinem Baby wird ein Vater von einer Kundin beschuldigt, es entführt zu haben! Sie erklärt ihren Verdacht ...

