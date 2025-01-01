Auf Streife
Folge 43: Voo-Du und Ich
44 Min.Ab 12
Ein Vater vermisst seine 23-jährige Tochter. Anstatt sie vorzufinden, hat er in der Wohnung eine Voodoopuppe entdeckt. - Sexuelle Belästigung im Club! Die Polizisten befragen Zeugen. Dabei stellen einige Gäste fest: Jemand hat sie beklaut! - Auf dem Arbeitsweg wird eine 29-Jährige brutal überfallen. Gleichzeitig meldet eine Freundin einen Cyberdiebstahl. - Die Polizei steht wegen Ruhestörung bei einer Patchwork-Familie vor der Tür und entdecken weißes Pulver!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1