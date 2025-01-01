Auf Streife
Folge 49: Hypnotisiert
45 Min.Ab 12
Während einer Hypnosebehandlung wird eine Patientin beraubt. Ein Anruf hat den Arzt aus dem Zimmer gelockt. - Des Metzgersohns Freunde demonstrieren in der Metzgerei gegen den Fleischkonsum. Hat der Sohn ihnen Zutritt verschafft? - Eine Seniorin berichtet auf der Wache, dass jemand nachts in die Altersheimzimmer schleicht und die Bewohner filmt. - Zwei Paare leben ihre sexuellen Fantasien in Rollenspielen aus. Als sie gestört werden, vermuten sie Eifersucht als Motiv.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1