Auf Streife

Straße ins Unglück

SAT.1Staffel 11Folge 50
Straße ins Unglück

Auf Streife

Folge 50: Straße ins Unglück

44 Min.Ab 12

Ein Makler und seine Frau setzen sich für die Bürgerinitiative gegen Straßenbau ein. Aber jemand will sie stoppen! - Mit Gesichtsverletzungen betritt eine Frau die Wache Köln-Mülheim. Sie fragt nach Infos über häusliche Gewalt. - Kurz vor dem Fitness-Contest werden ein Scheinwerfer, eine Hantel und ein Tan-Spray manipuliert. Die Bodybuilder sind außer sich. - Bei einer Babyparty brennt der Geschenketisch und die werdende Mutter ist verschwunden.

