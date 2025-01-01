Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Durch die Nase

SAT.1Staffel 11Folge 56
Durch die Nase

Auf Streife

Folge 56: Durch die Nase

45 Min.Ab 12

Eine Frau bringt die Schwiegertochter in spe auf das Revier, um den Drogenkonsum der Lehrerin anzuzeigen! - Ein Student sorgt sich um seinen Bruder, der bei der Mutter und dem Stiefvater lebt. Er hat von heute auf morgen den Kontakt abgebrochen! - Ein Ehepaar ruft die Polizei: Ein Maskierter ist ums Haus geschlichen und hat Hunde-Giftköder ausgelegt! - Ein 23-Jähriger rastet im Lottogeschäft aus, weil die Gewinnauszahlung verweigert wird. Jemand ist ihm zuvor gekommen!

SAT.1
