Auf Streife
Folge 56: Durch die Nase
45 Min.Ab 12
Eine Frau bringt die Schwiegertochter in spe auf das Revier, um den Drogenkonsum der Lehrerin anzuzeigen! - Ein Student sorgt sich um seinen Bruder, der bei der Mutter und dem Stiefvater lebt. Er hat von heute auf morgen den Kontakt abgebrochen! - Ein Ehepaar ruft die Polizei: Ein Maskierter ist ums Haus geschlichen und hat Hunde-Giftköder ausgelegt! - Ein 23-Jähriger rastet im Lottogeschäft aus, weil die Gewinnauszahlung verweigert wird. Jemand ist ihm zuvor gekommen!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
