Auf Streife
Folge 59: Gespenster sehen und sterben
45 Min.Ab 12
Einer von drei Urban-Explorern wird mit einem in Blut getränktem Schal auf einem verlassenen Gelände gefunden. - Wegen einer Fliegerbombe ist ein Bürogebäude gesperrt. Aggressiv versucht ein Mann, hineinzukommen. - Im Fitnessstudio rennt ein Meerschwein mit einer Kamera durch die Umkleide und filmt die Inhaberin einer IT-Firma. Das Video ist live auf der Firmenseite! - Ein 28-Jähriger zeigt einen Raubüberfall an. Zeitgleich gibt ein Finder die gestohlene Geldbörse ab.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1