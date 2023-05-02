Auf Streife
Folge 67: Baby-Mania
44 Min.Folge vom 02.05.2023Ab 12
Während der Freund der Mutter mit ihrem Kind einen Spaziergang macht, taucht angeblich der Ex auf, schlägt ihn nieder und entführt das Baby! - Mit Schwert und Samurai-Anzug bekleidet torkelt ein Mann in der Nähe einer Kneipe umher. - In die Wohnung einer Mutter wird eingebrochen. Dabei wurden Kinderfotos ihres 22-jährigen Sohnes gestohlen. - Weil einer seiner Lieferwagen verschwunden ist, setzt der Lieferdienst-Besitzer den Tracker ein und folgt der Spur.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1