SAT.1Staffel 11Folge 83
Folge 83: Eines Tages hol' ich dich da raus

44 Min.Ab 12

Ein Mann wird überfallen und um die Einnahmen aus dem Laden der Mutter bestohlen. - Werkstatt-Streit: Beim Eintreffen der Beamten klopft es aus dem Kofferraum. - Ein Getränkehandel-Inhaber hat den Geschäftspartner wegen illegalen Waffenhandels angezeigt. Aus dem Nichts zieht er die Anzeige zurück und beschuldigt sich selbst. - Nach der Klärung eines Diebstahls in einer Musikschule stürzt eine schwangere Klavierlehrerin die Treppe hinunter!

SAT.1
